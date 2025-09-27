Atalanta arriva il primo grande esame | la Dea incerottata fa visita alla Juventus

Le due vittorie consecutive contro Lecce e Torino per infondere consapevolezza e autostima dopo un avvio così così. L’ Atalanta ha imboccato il viatico giusto, quello che tutti auspicavano, e ora si presenta al primo grande esame del suo campionato. A sei giorni di distanza, la Dea va in scena nuovamente a Torino: questa volta all’Allianz Stadium, casa della Juventus di Igor Tudor, che dopo quattro giornate di campionato ha due punti in più rispetto agli orobici. Nel capoluogo piemontese arriva un’Atalanta in piena fiducia, rinfrancata dal doppio successo in campionato, maturato nonostante le tante difficoltà generate da un’emergenza infortuni che in questo segmento iniziale di stagione non sta lasciando alcuna tregua, specialmente in serate di gala come questa, dove il coefficiente di difficoltà si alza vertiginosamente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

