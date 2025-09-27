Atalanta arriva il primo grande esame | la Dea incerottata fa visita alla Juventus
Le due vittorie consecutive contro Lecce e Torino per infondere consapevolezza e autostima dopo un avvio così così. L’ Atalanta ha imboccato il viatico giusto, quello che tutti auspicavano, e ora si presenta al primo grande esame del suo campionato. A sei giorni di distanza, la Dea va in scena nuovamente a Torino: questa volta all’Allianz Stadium, casa della Juventus di Igor Tudor, che dopo quattro giornate di campionato ha due punti in più rispetto agli orobici. Nel capoluogo piemontese arriva un’Atalanta in piena fiducia, rinfrancata dal doppio successo in campionato, maturato nonostante le tante difficoltà generate da un’emergenza infortuni che in questo segmento iniziale di stagione non sta lasciando alcuna tregua, specialmente in serate di gala come questa, dove il coefficiente di difficoltà si alza vertiginosamente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: atalanta - arriva
Ederson Inter, dall’Atalanta arriva un chiaro messaggio: 60 milioni non bastano! Ausilio pronto a virare sul piano B
Retegui Juve: nuova offerta dell’Al-Qadsiah per l’attaccante, arriva la risposta dell’Atalanta! Ecco cosa ha deciso la Dea, rivelazione importante
Arriva anche Lookman: triplo colpo dall’Atalanta
L'Atalanta arriva all'Allianz Stadium in una situazione di emergenza ? Ivan Juric ha annunciato in conferenza stampa il rientro di De Ketelaere. Per gli altri invece nulla da fare In difesa potrebbe essere arretrato de Roon #JuveAtalanta #Juric - facebook.com Vai su Facebook
A Zingonia arriva l’Inter @Inter | MD5 Centro Bortolotti - Zingonia ? 10:45 CEST @tvdellosport https://atalanta.it/news/primavera-domenica-in-casa-contro-l-inter?appview=true… #AtalantaInter #Primavera1 #GoAtalantaGo ? - X Vai su X
Psg-Atalanta 4-0: gol e highlights. A segno Marquinhos, Kvaratskhelia, Mendes e Ramos - A segno Marquinhos, Kvaratskhelia, Mendes e Ramos ... Riporta sport.sky.it
PSG-Atalanta 4-0, risultato finale della partita di Champions League: gol di Marquinhos, Mendes, Kvara e Ramos, gli highlights - La squadra di Lusi Enrique dopo la vittoria in Supercoppa contro il Tottenham ha inanellato 4 successi su 4 in campionato, ... Secondo fanpage.it