Assolo Bagnaia! Finalmente torna a vincere | in Giappone la Sprint è sua
Pecco Bagnaia torna protagonista e conquista il successo nella gara del sabato dopo un digiuno di 315 giorni. Alle sue spalle chiude secondo Marc Márquez con un’altra Ducati, mentre Pedro Acosta porta la KTM sul terzo gradino del podio. Quarta posizione per Joan Mir sulla Honda e quinto posto per Franco Morbidelli con la Ducati del team VR46. Domani Bagnaia scatterà dalla pole position nella gara in programma alle ore 7 del mattino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: assolo - bagnaia
Bagnaia e Marquez via da Ducati ufficiale nel 2027? Ecco cosa riporta la Repubblica : “Marquez è già proiettato al prossimo anno, quello della stella. E poi? Dicono saluterebbe Borgo Panigale per tornare all’amata Honda, spinto dal mentore AlbertoPuig. - facebook.com Vai su Facebook