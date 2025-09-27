Assolo Bagnaia! Finalmente torna a vincere | in Giappone la Sprint è sua

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pecco Bagnaia torna protagonista e conquista il successo nella gara del sabato dopo un digiuno di 315 giorni. Alle sue spalle chiude secondo Marc Márquez con un’altra Ducati, mentre Pedro Acosta porta la KTM sul terzo gradino del podio. Quarta posizione per Joan Mir sulla Honda e quinto posto per Franco Morbidelli con la Ducati del team VR46. Domani Bagnaia scatterà dalla pole position nella gara in programma alle ore 7 del mattino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

assolo bagnaia finalmente torna a vincere in giappone la sprint 232 sua

© Gazzetta.it - Assolo Bagnaia! Finalmente torna a vincere: in Giappone la Sprint è sua

In questa notizia si parla di: assolo - bagnaia

Cerca Video su questo argomento: Assolo Bagnaia Finalmente Torna