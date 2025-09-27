associazione calcio fair play tra presente e futuro quante iniziative per il giovanile e la partita applaudita

L’ Associazione Calcio Fair Play protagonista di diverse iniziative a favore di un corretto stile di vita, con particolare riferimento al mondo del calcio e in stretta collaborazione con il Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd. Serata di gala alle Pavoniere con tanti addetti ai lavori a chiusura di un’annata da incorniciare e che ha sancito il successo dei tre progetti di punta come il cortometraggio ‘Il pallone gonfiato’, ‘Cari genitori’ e ‘La giornata regionale della Partita Applaudita’ che sarà ripetuta e ampliata. Calcio Fair Play Toscana ha già lo sguardo rivolto al futuro con la tematica principale che sarà ‘Fare calcio giovanile oggi’, dove si dovranno affrontare a 360° le tematiche e le problematiche legate alla gestione e al modo di portare avanti l’attività calcistica giovanile al giorno d’oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

