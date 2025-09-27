Associazione calcio fair play Tra presente e futuro quante iniziative per il giovanile e la Partita Applaudita
L’ Associazione Calcio Fair Play protagonista di diverse iniziative a favore di un corretto stile di vita, con particolare riferimento al mondo del calcio e in stretta collaborazione con il Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd. Serata di gala alle Pavoniere con tanti addetti ai lavori a chiusura di un’annata da incorniciare e che ha sancito il successo dei tre progetti di punta come il cortometraggio ‘Il pallone gonfiato’, ‘Cari genitori’ e ‘La giornata regionale della Partita Applaudita’ che sarà ripetuta e ampliata. Calcio Fair Play Toscana ha già lo sguardo rivolto al futuro con la tematica principale che sarà ‘Fare calcio giovanile oggi’, dove si dovranno affrontare a 360° le tematiche e le problematiche legate alla gestione e al modo di portare avanti l’attività calcistica giovanile al giorno d’oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: associazione - calcio
Mondo del calcio in lutto, si è spento a 91 anni Sergio Campana: chi era l'ex attaccante e fondatore dell'Associazione Italiana Calciatori
Morte Sergio Campana: il mondo del calcio piange la scomparsa del fondatore e storico presidente dell’Associazione Italiana Calciatori
Un “Calcio d’Angelo” per sostenere la Misericordia: 3mila400 euro donati all’associazione
Il Cagliari Calcio - tramite l’associazione 3SC - è alla ricerca di nuove figure Steward. La figura si occuperà dell’accoglienza, dell’assistenza e del controllo del pubblico presente all’Unipol Domus durante le partite. Ci si può candidare anche se non in possess - facebook.com Vai su Facebook
Associazione calcio fair play. Tra presente e futuro, quante iniziative per il giovanile e la Partita Applaudita - L’Associazione Calcio Fair Play protagonista di diverse iniziative a favore di un corretto stile di vita, con particolare riferimento ... Come scrive sport.quotidiano.net
Calcio fair play toscana. ’Il Pallone gonfiato’ presentato anche all’Affrico - Il cortometraggio ‘Il Pallone gonfiato’, già presentato a dicembre a Coverciano, sta riscuotendo molti consensi. Come scrive lanazione.it