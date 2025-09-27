Assistenti familiari | in cosa consistono i corsi formativi e chi può accedere Pubblicate le Linee guida nazionali

È stato pubblicato il decreto interministeriale del 19 settembre 2025, firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito e il Ministro dell’Università e della Ricerca. Il provvedimento adotta le Linee guida nazionali per la definizione degli standard formativi degli assistenti familiari attivi nel supporto alle persone anziane non autosufficienti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: assistenti - familiari

Assistenti familiari. Un corso di 140 ore

Corso gratuito per assistenti familiari, al via iscrizioni e la selezione di 15 partecipanti

Corso di formazione per assistenti familiari

ASSISTENTI FAMILIARI: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE I ministri del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'Istruzione e del Merito, e dell'Università e della Ricerca, al fine di dare attuazione all'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativ Vai su Facebook

Quali sono gli standard di formazione per gli assistenti familiari? Dal Ministero del Lavoro arrivano le nuove linee guida - Leggi e prassi / Pubblico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - X Vai su X

Assistenti familiari: in cosa consistono i corsi formativi e chi può accedere. Pubblicate le Linee guida nazionali - È stato pubblicato il decreto interministeriale del 19 settembre 2025, firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ... Come scrive orizzontescuola.it

Badanti extra Ue per anziani over 80 e per disabili, cosa cambia e perché se ne potranno assumere di più - Per badanti di anziani over 80 e persone disabili restano, al momento fino a dicembre, oltre 8mila posti dei 10mila previsti. Riporta blitzquotidiano.it