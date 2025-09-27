Assisi alla memoria di Don Cesare Provenzi l’onorificenza benemerito della città | In aiuto degli ultimi

Perugiatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fra ricordi e commozione, è stata consegnata alla memoria di don Cesare Roberto Provenzi la prestigiosa onorificenza di “Benemerito della Città di Assisi”. La cerimonia si è svolta oggi pomeriggio, in una Sala della Conciliazione gremita di cittadini e autorità, a testimonianza del grande affetto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

