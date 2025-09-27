Assemblea Generale delle Nazioni Unite | il confine tra centralità e irrilevanza

Il 23 settembre si è aperta l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, particolarmente sentita quest’anno sia per la coincidenza con l’ottantesimo anno di esistenza dell’Organizzazione, sia per il momento storico particolarmente delicato nel quale si innesta. Le aspettative per il discorso di Donald Trump non sono state tradite: il Presidente americano, notoriamente molto critico nei confronti delle organizzazioni multilaterali, ha parlato per quasi un’ora (sebbene il tempo riservato ai leader internazionali fosse di 15 minuti) toccando tanti temi che interessano la politica contemporanea, con la consueta schiettezza cui la platea internazionale è ormai abituata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Assemblea Generale delle Nazioni Unite: il confine tra centralità e irrilevanza

