Assegno unico il disservizio che si ripete Ha diritto alla maggiorazione per disabilità ma l’Inps la corrisponde a mesi alterni

Undici mesi di tempo non sono bastati all’ Inps per risolvere il problema una volta per tutte. Proprio per questo da undici mesi, a cadenza regolare, come in un copione di Samuel Beckett, si consuma sempre la stessa attesa e si ripete sempre lo stesso dialogo: Giuseppina Rubbuano segnala l’errore all’Inps, l’Inps ammette l’errore e promette di porvi rimedio nel giro di qualche settimana, l’Inps tiene fede all’impegno preso, Giuseppina Rubbuano tira un sospiro di sollievo, l’Inps torna a ripetere il medesimo errore, Giuseppina Rubbuano torna a segnalarlo. E il dialogo si ripete. E, nel mentre, si consuma sempre la stessa attesa: l’attesa del giorno in cui tutto sarà a posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Assegno unico, il disservizio che si ripete. Ha diritto alla maggiorazione per disabilità ma l’Inps la corrisponde a mesi alterni

