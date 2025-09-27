Assegni pizzini e verbali Paghiamo quei signori lì

Non è solo la Procura di Pavia a essere convinta che le indagini sul delitto di Garlasco siano state oggetto in passato di manovre illecite, e con un obiettivo preciso: difendere a tutti i costi il dogma giudiziario della colpevolezza di Alberto Stasi, e occultare le tracce che portavano invece in direzione di Andrea Sempio, l'amico del fratello minore di Chiara Poggi. Il testo del decreto di perquisizione notificato ieri all'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, a due carabinieri e buona parte della famiglia Sempio ricostruisce nei dettagli sia il depistaggio delle indagini attuato per tutelare Sempio anzichè incastrarlo; e dall'altra le tracce documentali e bancarie che dicono che quel depistaggio è stato pagato dai Sempio con decine di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

