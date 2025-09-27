Assegnazione docenti ai plessi anche in altro comune | chi decide e come

L'assegnazione dei docenti ai plessi spetta al dirigente scolastico, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali. Non avviene in base alle graduatorie di merito dei concorsi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: assegnazione - docenti

Assegnazione provvisoria docenti 2025 per ricongiungimento familiare: ecco quali conseguenze sul punteggio e sulla titolarità

Domanda assegnazione e utilizzazione docenti e Ata 2025/2026 in arrivo: ecco le regole

Assegnazione provvisoria docenti 2025/26: prima preferenza in caso di richiesta più classi concorso

https://pa.usr.sicilia.it/supplenze-docenti-da-gae-e-gps-a-s-2025-26-individuazione-e-assegnazione-delle-sedi-ii-turno/ Vai su Facebook

Start Smart con l’ANP! “La partenza che fa la differenza” il ciclo di webinar del mese di settembre 2025 Secondo importante appuntamento con Giovanni Simoneschi che martedì 9 settembre ci parlerà dell “Assegnazione docenti alle classi: guida rapida” - X Vai su X

Chiarimenti sull’assegnazione delle supplenze e le implicazioni per i docenti rinunciatari - Scopri cosa significa essere docenti rinunciatari e le conseguenze sulle supplenze da GPS secondo l'Ufficio Scolastico Provinciale. Da informazionescuola.it

Assegnazione provvisoria docenti in altro grado di istruzione: perché alcune domande sono state respinte - “Sono una docente di scuola dell’infanzia immessa in ruolo il 01/09/2024, e quindi sono soggetta a blocco triennale ma, ho la deroga in quanto figlia di genitore ultrasessantacinquenne, quindi posso ... orizzontescuola.it scrive