Assalto mai visto del dipendente Onu a Mattarella | Vigliacco che disonora la Repubblica e la costituzione

“Un vigliacco che disonora la Repubblica e la costituzione. Questo sei, Mattarella”. Dipendente ONU nella vita reale per una nota agenzia, odiatore social in quella virtuale con bersagli come Antonio Tajani, Benjamin Netanyahu, giornalisti e anche colleghi de Il Tempo, e infine anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Persona tranquilla e lontanissima dalle polemiche che caratterizzano questa ribalta": è così che si definisce sul suo profilo X, Stefano Barazzetta, protagonista ieri di un post tutt'altro che lontano dalle polemiche ne tanto meno tranquillo in cui definiva vigliacco il presidente della Repubblica e ne ledeva l'onore pubblicamente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Assalto mai visto del dipendente Onu a Mattarella: “Vigliacco che disonora la Repubblica e la costituzione”

