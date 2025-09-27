Assalto alla stazione di Codogno | banda armata di flessibili irrompe in biglietteria

Codogno (Lodi), 27 settembre 2025 – Colpo notturno alla stazione ferroviaria di Codogno. Una banda composta da cinque o sei persone ha preso d’assalto la biglietteria automatica situata all’interno dello scalo ferroviario, riuscendo a forzarla con arnesi da scasso e a tagliare la parte superiore del dispositivo con un flessibile. Il blitz, molto rapido, è avvenuto nelle prime ore della notte tra venerdì 26 e sabato 27 settembre 2025, intorno alle 4, in un’area già deserta a quell’ora, quando i malviventi hanno potuto agire indisturbati per diversi minuti. L’allarme è scattato poco dopo, quando alcuni passanti della zona hanno notato movimenti sospetti e rumori metallici provenire dalla stazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Assalto alla stazione di Codogno: banda armata di flessibili irrompe in biglietteria

In questa notizia si parla di: assalto - stazione

