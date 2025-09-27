Assaggio d’autunno nel Foggiano | temporali in arrivo sul Gargano e sul Tavoliere

Foggiatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scatta a mezzanotte l’allerta gialla diramata dalla Protezione civile della Puglia e valida fino alle 13 di domani, domenica 28 settembre, che interessa la provincia di Foggia ad eccezione dei Monti Dauni.Nel bollettino si segnala rischio idrogeologico per temporali. Nelle zone di allerta sono. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

