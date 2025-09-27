Asp Crotone | prorogati per sei mesi 71 incarichi di infermieri e operatori socio-sanitari assunti nel periodo estivo

Per il Commissario Calamai si è trattato di una scelta di responsabilità e di stabilità per rafforzare i servizi e motivare gli operatori. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha disposto la proroga di 44 infermieri e 27 operatori socio-sanitari, per un totale di 71 professionisti che erano stati assunti lo scorso giugno come rinforzo estivo degli organici. I contratti, inizialmente attivi dal 1° giugno al 30 settembre, sono stati prorogati per ulteriori sei mesi, con scadenza tra fine marzo e fine aprile 2026. Una durata più lunga rispetto alle consuete proroghe di due o tre mesi, che consentirà di affrontare con maggiore serenità anche il periodo delle festività natalizie, quando cresce in modo significativo la domanda di assistenza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Asp Crotone: prorogati per sei mesi 71 incarichi di infermieri e operatori socio-sanitari assunti nel periodo estivo

In questa notizia si parla di: crotone - prorogati

Rinnovo e/o Conversione dei brevetti scaduti o in scadenza provincia di Cosenza e di Crotone. ---La proroga scade il 30 settembre 2025--- Per info contattare il Delegato FISA per Cosenza e Crotone FRANCESCO CANNIZZARO al 347 620 1245 - facebook.com Vai su Facebook

Asp Crotone, prorogati per sei mesi 71 incarichi di infermieri e oss assunti nel periodo estivo - Il Commissario Calamai: «Una scelta di responsabilità e di stabilità per rafforzare i servizi e motivare gli operatori» ... Si legge su msn.com

Prorogati 71 contratti per infermieri e Oss all’Asp di Crotone - Confermati per sei mesi 44 infermieri e 27 Oss: rinforzo stabile per affrontare festività e periodo invernale ... Segnala cosenzachannel.it