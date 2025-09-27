Asfalto ricoperto di detriti chiuso un tratto della strada statale a Isola delle Femmine

Palermotoday.it | 27 set 2025

Chiuso un tratto della Statale 113 “Settentrionale sicula” per la presenza di detriti sull’asfalto. Il personale dell’Anas ha interrotto temporaneamente la circolazione stradale nel tratto compreso tra i chilometri 275,500 e 275,900, a Isola delle Femmine. Il traffico è deviato sulle strade. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: asfalto - ricoperto

