Asfalto ricoperto di detriti chiuso un tratto della strada statale a Isola delle Femmine
Chiuso un tratto della Statale 113 “Settentrionale sicula” per la presenza di detriti sull’asfalto. Il personale dell’Anas ha interrotto temporaneamente la circolazione stradale nel tratto compreso tra i chilometri 275,500 e 275,900, a Isola delle Femmine. Il traffico è deviato sulle strade. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
