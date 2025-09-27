Asf prova il ponte militare | esito positivo ma bus ancora ridotti sul Lario

Ieri mattina Asf Autolinee ha effettuato una prova di transito sul ponte militare: il test è andato a buon fine, ma il ripristino completo del servizio è subordinato alla conclusione dell’allerta meteo. Fino a nuovo avviso, restano attivi servizi ridotti: la linea C130 copre il tratto. 🔗 Leggi su Quicomo.it