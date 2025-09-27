Ascolti tv venerdì 26 settembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 26 settembre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Tale e quale show. Su Rai 2 65 – Fuga dalla terra. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Tradimento. Su Italia 1 Jurassic World – Il dominio. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 26 settembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 26 settembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv venerdì 26 settembre: Tale e quale show, Tradimento, Propaganda Live