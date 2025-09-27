Ascolti tv venerdì 26 settembre | Tale e quale show Tradimento Propaganda Live

Tpi.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv venerdì 26 settembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, venerdì 26 settembre   2025? Su Rai 1 è andato in onda Tale e quale show. Su Rai 2 65 – Fuga dalla terra. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Tradimento. Su Italia 1 Jurassic World – Il dominio. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 26 settembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 26 settembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

ascolti tv venerd236 26 settembre tale e quale show tradimento propaganda live

© Tpi.it - Ascolti tv venerdì 26 settembre: Tale e quale show, Tradimento, Propaganda Live

In questa notizia si parla di: ascolti - venerd

Ascolti tv 26 agosto, la sfida tra Il segreto di Isabelle e Watson: chi ha vinto - In un agosto che sta per concludersi, la televisione torna lentamente alla normalità con le nuove proposte della prossima stagione. dilei.it scrive

Ascolti tv, Watson inciampa e c'è il sorpasso di Rai1 con Il segreto di Isabelle. Ottimo Yoga Radio Bruno - Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 26 agosto 2025 per le altre reti: Rifkin's Festival su Rai3 con 340. Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Venerd236 26