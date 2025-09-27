Ascolti tv venerdì 26 settembre | Tale e quale show Tradimento Propaganda Live
Ascolti tv venerdì 26 settembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 26 settembre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Tale e quale show. Su Rai 2 65 – Fuga dalla terra. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Tradimento. Su Italia 1 Jurassic World – Il dominio. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 26 settembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 26 settembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: ascolti - venerd
Venerdì 27 settembre ore 21 “CONSIGLI PER GLI ASCOLTI” by @ALBERTO MASSACCESI In questa serata: Com'era la "canzone italiana" fuori dal Festival di Sanremo e dalla leggerezza degli anni '60? I Consigli per Gli Ascolti di Alberto Massaccesi riparton - facebook.com Vai su Facebook
Ieri e oggi in TV — Ascolti di venerdì 19 settembre 2025: 2,1 milioni (15,9%) per la seconda serata di Suzuki Jukebox – La notte delle hit; 1,9 milioni (15,4%) per la telenovela turca Tradimento https://ift.tt/HwDzoCJ - X Vai su X
Ascolti tv 26 agosto, la sfida tra Il segreto di Isabelle e Watson: chi ha vinto - In un agosto che sta per concludersi, la televisione torna lentamente alla normalità con le nuove proposte della prossima stagione. dilei.it scrive
Ascolti tv, Watson inciampa e c'è il sorpasso di Rai1 con Il segreto di Isabelle. Ottimo Yoga Radio Bruno - Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 26 agosto 2025 per le altre reti: Rifkin's Festival su Rai3 con 340. Secondo affaritaliani.it