Ascolti TV | Venerdì 26 Settembre 2025 Ore 14 Sera 6.1% frena Quarto Grado 7.6% vince Tale e Quale Show 19.3%

Nella serata di ieri, venerdì 26 settembre 2025, su Rai1 Tale e Quale Show ( qui il resoconto della prima puntata ) ha interessato 2.783.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.082.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 734.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1 Jurassic World – Il dominio incolla davanti al video 897.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Kabul segna 400.000 spettatori (2.3%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 967.000 spettatori (7.6%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 876.000 spettatori e il 7.1%. Su Tv8 Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo ottiene 487. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 26 Settembre 2025. Ore 14 Sera (6.1%) frena Quarto Grado (7.6%), vince Tale e Quale Show (19.3%)

