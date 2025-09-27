Ascolti TV | Venerdì 26 Settembre 2025 Ore 14 Sera 6.1% frena Quarto Grado 7.6% vince Tale e Quale Show 19.3%

Nella serata di ieri, venerdì 26 settembre 2025, su Rai1 Tale e Quale Show ( qui il resoconto della prima puntata ) ha interessato 2.783.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale5  Tradimento  ha conquistato 2.082.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2  Ore 14 Sera  intrattiene 734.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1  Jurassic World – Il dominio  incolla davanti al video 897.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3  Kabul  segna 400.000 spettatori (2.3%). Su Rete4  Quarto Grado  totalizza 967.000 spettatori (7.6%). Su La7  Propaganda Live  raggiunge 876.000 spettatori e il 7.1%. Su Tv8  Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo  ottiene 487. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

