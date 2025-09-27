Ascolti tv ieri 26 settembre | Tale e Quale Show fa piazza pulita

Milano, 27 settembre 2025 - Come sono andati gli ascolti tv di ieri, venerdì 26 settembre, nella fascia di Prima serata? Chi si è aggiudicato il primato? Quella di ieri è stata di fatto la prima vera serata della stagione autunnale. La prima vera serata nella quale si è visto un programma sul quale la rete di riferimento della tv pubblica punta particolarmente. E il programma in questione non ha deluso. Tale e Quale Show 2025, le imitazioni della prima puntata La prima puntata di Tale e Quale Show ha vinto la serata di venerdì 26 settembre a mani basse: 19,3% di share, con una media di 2 milioni 783mila spettatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

