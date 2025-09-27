Ascolti TV di Venerdì 26 Settembre 2025 | Chi Trionfa sul Prime Time ?

Lawebstar.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova edizione dello show di Rai 1, condotto da Carlo Conti, stacca nettamente la serie turca “Tradimento” su Canale 5. La Sfida del Prime Time: “Tale e Quale Show” Domina Gli ascolti tv di venerdì 26 settembre 2025 hanno visto la netta vittoria di Rai 1. La nuova edizione del varietà “Tale e Quale . L'articolo Ascolti TV di Venerdì 26 Settembre 2025: Chi Trionfa sul Prime Time? proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

ascolti tv di venerd236 26 settembre 2025 chi trionfa sul prime time

© Lawebstar.it - Ascolti TV di Venerdì 26 Settembre 2025: Chi Trionfa sul Prime Time ?

In questa notizia si parla di: ascolti - venerd

ascolti tv venerd236 26Ascolti TV 26 settembre: chi ha vinto tra la Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, com’è andato Tale e Quale Show - In prima serata, invece, spazio a Tale e Quale Show: tutti i dati di venerdì 26 settembre. Scrive fanpage.it

ascolti tv venerd236 26Ascolti tv di venerdì 26 settembre - Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a venerdì 26 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro Intera giornata 2. Secondo rai.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Venerd236 26