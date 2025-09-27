Ascolti tv del 26 settembre Tale e Quale Show al top ma su Canale 5 c’è Gerry Scotti

L’autunno è arrivato e come da tradizione è iniziato anche Tale e Quale Show su Rai 1. Se conquistare gli ascolti della prima serata non è mai un problema per Carlo Conti. Su Canale 5 ci pensa Gerry Scotti con la Ruota della Fortuna a fare il pieno dello share (anche se in un’altra fascia oraria). Dopo il record toccato da Gerry Scotti con oltre il 25% di share, a Stefano De Martino, al timone di Affari Tuoi su Rai 1, non resta che guardare. A risollevare l’audience di Rai 1 ci ha pensato Carlo Conti, aiutato da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio in giuria, con la nuova edizione di Tale e Quale Show. 🔗 Leggi su Dilei.it

