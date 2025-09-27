Ascolti tv del 26 settembre Tale e Quale Show al top ma su Canale 5 c’è Gerry Scotti
L’autunno è arrivato e come da tradizione è iniziato anche Tale e Quale Show su Rai 1. Se conquistare gli ascolti della prima serata non è mai un problema per Carlo Conti. Su Canale 5 ci pensa Gerry Scotti con la Ruota della Fortuna a fare il pieno dello share (anche se in un’altra fascia oraria). Dopo il record toccato da Gerry Scotti con oltre il 25% di share, a Stefano De Martino, al timone di Affari Tuoi su Rai 1, non resta che guardare. A risollevare l’audience di Rai 1 ci ha pensato Carlo Conti, aiutato da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio in giuria, con la nuova edizione di Tale e Quale Show. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: ascolti - settembre
ASCOLTI TV 18 SETTEMBRE 2025: LA PRIMA DI JUKEBOX (17,9%), IL CONCERTO DI ELODIE AD APPENA IL 10%, ORE 14 SERA (5,5%), FORMIGLI (5,8%) SI AVVICINA A DEL DEBBIO (6%), TG5 (22,3%) VS TG1 (21,6%)
Ascolti tv venerdì 1 agosto: Vanina, Il diritto di contare, Settembre
Ascolti TV 1 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata
Gli ascolti dello sport in Tv dal 9 al 25 settembre 2025 nella rubrica (imperdibile) di @Nicola89144151 : Eurobasket, Mondiali Atletica, Serie A, Champions, F1, MotoGP con analisi e commento. #AscoltiTv - X Vai su X
Ascolti TV Total Audience | Giovedì 25 Settembre 2025. Uomini e Donne (+97K) e Il Paradiso (+61K) crescono più di tutti. In prima serata è in testa La Ricetta della Felicità (+32K). La classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv venerdì 26 settembre: Tale e quale show, Tradimento, Propaganda Live - Ascolti tv 26 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... Come scrive tpi.it
Ascolti tv ieri 26 settembre 2025: dati Auditel e share tv - Ascolti tv ieri 26 settembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdì 26 settembre 2025. Scrive mam-e.it