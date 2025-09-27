Ascolti TV 26 settembre | chi ha vinto tra la Ruota della Fortuna e Affari Tuoi com'è andato Tale e Quale Show

Continua la consueta sfida dell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. In prima serata, invece, spazio a Tale e Quale Show: tutti i dati di venerdì 26 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ascolti - settembre

ASCOLTI TV 18 SETTEMBRE 2025: LA PRIMA DI JUKEBOX (17,9%), IL CONCERTO DI ELODIE AD APPENA IL 10%, ORE 14 SERA (5,5%), FORMIGLI (5,8%) SI AVVICINA A DEL DEBBIO (6%), TG5 (22,3%) VS TG1 (21,6%)

Ascolti tv venerdì 1 agosto: Vanina, Il diritto di contare, Settembre

Ascolti TV 1 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata

Gli ascolti dello sport in Tv dal 9 al 25 settembre 2025 nella rubrica (imperdibile) di @Nicola89144151 : Eurobasket, Mondiali Atletica, Serie A, Champions, F1, MotoGP con analisi e commento. #AscoltiTv - X Vai su X

Ascolti TV Total Audience | Giovedì 25 Settembre 2025. Uomini e Donne (+97K) e Il Paradiso (+61K) crescono più di tutti. In prima serata è in testa La Ricetta della Felicità (+32K). La classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen Vai su Facebook

Ascolti TV 26 settembre: chi ha vinto tra la Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, com’è andato Tale e Quale Show - In prima serata, invece, spazio a Tale e Quale Show: tutti i dati di venerdì 26 settembre. Lo riporta fanpage.it

Ascolti tv venerdì 26 settembre: Tale e quale show, Tradimento, Propaganda Live - Ascolti tv 26 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it scrive