ascoli fac simile e guida al voto per le elezioni regionali 2025

Ascoli, 27 settembre 2025 – Sono 180.172 gli aventi diritto al voto nella provincia di Ascoli Piceno per le prossime elezioni Regionali. In tutto, si voterà in 214 sezioni dislocate nei 33 Comuni in cui si articola il Piceno: 87.618 sono gli uomini, 92.554 invece le donne. Quando si va alle urne. Chi sono i 6 candidati presidente. Elezioni 2025, come si vota. Cosa serve per votare. Quando si va alle urne. Si vota domenica 28 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 29 dalle 7 alle 15. Sei candidati alla presidenza, diciassette le liste collegate (in provincia manca quella del Partito Comunista) e 68 aspiranti consiglieri regionali: questi i numeri relativi al Piceno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

