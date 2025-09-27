Ascoli caccia al tesoro sull’isola Contro la Torres per volare ancora

L’Ascoli sbarca a Sassari per cercare di volare più alto di tutti. Le tre vittorie esterne consecutive contro Ternana (0-2), Perugia (0-2) e Livorno (0-3), unitamente al recente tris rifilato anche al Pineto in casa martedì sera, hanno permesso ai bianconeri di confermare la forza e la qualità del gioco. In termini di punti il Picchio ha potuto fare un bel balzo in avanti, portandosi in scia della coppia Arezzo-Ravenna che in questo inizio di campionato è partita nel migliore dei modi. Nel confronto che si giocherà oggi al Vanni Sanna, con avvio programmato alle 15, ecco quindi che sul piatto dell’Ascoli ci sarà un’altra importante occasione per dare un segnale forte al campionato e alle avversarie che proveranno a rendersi protagoniste lungo il cammino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

