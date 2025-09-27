Ascensore precipita nell' ospedale di Caltanissetta ferita una donna

Grave incidente all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove un ascensore è precipitato dal terzo piano provocando il ferimento di una lavoratrice, che ha riportato fratture agli arti inferiori. Afferma il Codacons: «E' inammissibile che all’interno di una struttura sanitaria, che dovrebbe garantire tutela e sicurezza, possano verificarsi episodi di tale gravità. E’ indispensabile accertare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

