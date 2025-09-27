Ascensore precipita nell' ospedale di Caltanissetta ferita una donna
Grave incidente all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove un ascensore è precipitato dal terzo piano provocando il ferimento di una lavoratrice, che ha riportato fratture agli arti inferiori. Afferma il Codacons: «E' inammissibile che all’interno di una struttura sanitaria, che dovrebbe garantire tutela e sicurezza, possano verificarsi episodi di tale gravità. E’ indispensabile accertare. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: ascensore - precipita
Precipita l'ascensore in ospedale: ferita una donna Paura a Caltanissetta: per la dipendente la frattura delle gambe https://siciliaweb.it/2025/09/precipita-lascensore-in-ospedale-ferita-una-donna/… - X Vai su X
TARANTO, BIMBO DI 5 ANNI PRECIPITA DAL TERZO PIANO: È VIVO PER MIRACOLO Taranto, 8 settembre 2025 – Un bambino di appena 5 anni è precipitato nel pomeriggio di oggi dal terzo piano di una palazzina nel centro di Taranto, ed è vivo per miraco - facebook.com Vai su Facebook
Ascensore precipita nell'ospedale di Caltanissetta, ferita una donna - Grave incidente all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove un ascensore è precipitato dal terzo piano provocando il ferimento di una lavoratrice, che ha ... Da msn.com
Precipita ascensore in ospedale, dipendente si frattura gambe - Una dipendente dell’Asp di Caltanissetta è precipitata dentro l’ascensore dal terzo piano dell’ospedale Sant’Elia fino al piano meno uno per l’allentamento dei cavi. Lo riporta grandangoloagrigento.it