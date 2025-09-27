Ascanio Pacelli rivela a Verissimo il momento di crisi con Katia | ’20 anni di amore vero’ il ritorno in tv
Il nuovo ruolo al Grande Fratello. Seduto nello studio di Verissimo di fronte a Silvia Toffanin, Ascanio Pacelli non nasconde l’emozione. Sono passati 20 anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello 4, dove ha incontrato la donna della sua vita, Katia Pedrotti. Oggi, a distanza di due decenni, torna nel reality di Canale 5 con un nuovo ruolo: quello di opinionista al fianco di Simona Ventura, Cristina Plevani e Floriana Secondi. Il segreto di un amore lungo 20 anni. “ Quando l’ho conosciuta ho capito che era diversa: semplice, trasparente. I valori li trasmetti solo con persone del genere ” racconta Pacelli a Toffanin. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: ascanio - pacelli
Ascanio Pacelli opinionista nel Grande Fratello di Simona Ventura: sarà in studio con altri due ex concorrenti
Grande Fratello, Ascanio Pacelli tra gli opinionisti della nuova edizione: l'ultima indiscrezione
“Hanno scelto lui”. Ascanio Pacelli, ritorno in televisione e in prima serata
Ospiti terza #Verissimo: Sabato: Giulia Stabile, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli, Maria Giovanna Elmi, Ascanio Pacelli, Mercedesz Henger, Raimondo Todaro Domenica: Mattia Furlani, Katia Ricciarelli, Sonia e Ales - X Vai su X
Dal ricordo di un inizio indimenticabile a una nuova sfida: sabato a #Verissimo, Ascanio Pacelli ci racconterà l’emozione di tornare al #GrandeFratello… ma questa volta come opinionista Vai su Facebook
Ascanio Pacelli in lacrime a Verissimo. Sul matrimonio con Katia Pedrotti: «Non ci può essere sempre la fiamma del primo anno» - Oggi, sabato 27 settembre, ospite a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, ci sarà anche Ascanio Pacelli. Segnala ilmessaggero.it
Ascanio Pacelli a Verissimo: crisi con Katia e periodo buio, intervista impeccabile - Ascanio Pacelli ricorda la crisi dopo la nascita di Matilda, dichiara il suo amore per la moglie Katia Pedrotti e annuncia il ritorno in tv. msn.com scrive