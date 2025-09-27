Ascanio Pacelli | ll Grande Fratello dà popolarità senza meriti i riflettori si spengono e non ci si deve illudere

27 set 2025

Ascanio Pacelli si racconta a Verissimo, pronto alla sua nuova avventura di opinionista al Grande Fratello: "Vent'anni fa mio padre non era d'accordo con la mia partecipazione al programma. Una volta uscito, mi disse che finalmente mi aveva conosciuto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

