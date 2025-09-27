Ascanio Pacelli in lacrime a Verissimo prima del GF | Su Katia avevo ragione la desidero ancora

Un racconto intenso, quello di Ascanio Pacelli a Verissimo. Di fronte a Silvia Toffanin, il neo-eletto opinionista del Grande Fratello non è riuscito a trattenere le lacrime. Non che sia una novità nel salotto patinato di Canale 5, ma per lo storico gieffino sono stati due gli argomenti a cui proprio non ha potuto resistere: l’importanza della famiglia e l’amore per la sua Katia Pedrotti. Conosciuta proprio nella Casa più spiata d’Italia, nel corso di questi 20 anni insieme non sono mancate le difficoltà, ma a vincere sono stati i buoni sentimenti e i valori che oggi cercano di trasmettere anche agli adorati figli. 🔗 Leggi su Dilei.it

