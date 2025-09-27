Ascanio Pacelli in lacrime a Verissimo prima del GF | Su Katia avevo ragione la desidero ancora
Un racconto intenso, quello di Ascanio Pacelli a Verissimo. Di fronte a Silvia Toffanin, il neo-eletto opinionista del Grande Fratello non è riuscito a trattenere le lacrime. Non che sia una novità nel salotto patinato di Canale 5, ma per lo storico gieffino sono stati due gli argomenti a cui proprio non ha potuto resistere: l’importanza della famiglia e l’amore per la sua Katia Pedrotti. Conosciuta proprio nella Casa più spiata d’Italia, nel corso di questi 20 anni insieme non sono mancate le difficoltà, ma a vincere sono stati i buoni sentimenti e i valori che oggi cercano di trasmettere anche agli adorati figli. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: ascanio - pacelli
Ascanio Pacelli opinionista nel Grande Fratello di Simona Ventura: sarà in studio con altri due ex concorrenti
Grande Fratello, Ascanio Pacelli tra gli opinionisti della nuova edizione: l'ultima indiscrezione
“Hanno scelto lui”. Ascanio Pacelli, ritorno in televisione e in prima serata
Ospiti terza #Verissimo: Sabato: Giulia Stabile, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli, Maria Giovanna Elmi, Ascanio Pacelli, Mercedesz Henger, Raimondo Todaro Domenica: Mattia Furlani, Katia Ricciarelli, Sonia e Ales - X Vai su X
Dal ricordo di un inizio indimenticabile a una nuova sfida: sabato a #Verissimo, Ascanio Pacelli ci racconterà l’emozione di tornare al #GrandeFratello… ma questa volta come opinionista - facebook.com Vai su Facebook
Ascanio Pacelli in lacrime a Verissimo. Sul matrimonio con Katia Pedrotti: «Non ci può essere sempre la fiamma del primo anno» - Oggi, sabato 27 settembre, ospite a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, ci sarà anche Ascanio Pacelli. Lo riporta ilmessaggero.it
Ascanio Pacelli in lacrime: «Con Katia abbiamo superato una crisi profonda, oggi affronto la malattia di mia madre» - Ma stavolta niente confessionali o nomination: l’ex gieffino diventa opinionista, portando ... leggo.it scrive