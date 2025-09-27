Ascanio Pacelli chi è | età lavoro dove vive Katia figli GF papa e altro
Dal 29 settembre 2025 ritroveremo al Grande Fratello Ascanio Pacelli, come opinionista. Questa volta, uno degli ex gieffini più amati di sempre di questo reality show tornerà ‘a casa’, ma ovviamente in vesti diverse. L’ex concorrente, sposato con Katia Pedrotti, viene accolto con grande entusiasmo da parte dei fan, che continuano a seguire la coppia a distanza di tantissimi anni. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su di lui e su cosa ha fatto in questi ultimi anni. Ascanio Pacelli: età, origini, genitori, parentela con il papa e titoli nobiliari. Leggi anche: Chi è Matteo del Grande Fratello 19: cognome, età, origini, famiglia, lavoro, Instagram, fidanzata. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
Ascanio Pacelli opinionista nel Grande Fratello di Simona Ventura: sarà in studio con altri due ex concorrenti
Grande Fratello, Ascanio Pacelli tra gli opinionisti della nuova edizione: l'ultima indiscrezione
“Hanno scelto lui”. Ascanio Pacelli, ritorno in televisione e in prima serata
