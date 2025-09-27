Arte e inclusione | Enrico Delle Serre firma la Lotteria Italia
Enrico Delle Serre, 28enne di Salerno e associato di Anffas, ha firmato per il terzo anno consecutivo i biglietti della Lotteria Italia 2025. Il suo disegno è stato selezionato nell’ambito del concorso nazionale “Disegniamo la Fortuna con ADM”, promosso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: arte - inclusione
Sport, arte e inclusione sociale: ecco la nuova edizione della Mediterranean Wellness
Carrara incontra l’Africa. Musica, arte, moda e menù all’insegna dell’inclusione
Villa della Regina: torna la rassegna culturale QU.EEN con arte, natura e inclusione
Arte, inclusione e prospettive: ad Asti il convegno promosso da FINAB Vai su Facebook
“ETIKA” * “SENTIERI“: «ROVERETO, BICICLETTATA ACCESSIBILE TRA INCLUSIONE, ARTE E GUSTO (26/9)» - X Vai su X
Disegno di un giovane autistico salernitano sui biglietti della Lotteria Italia 2025 - Il disegno del talentuoso salernitano Enrico Delle Serre è stato scelto tra le grafiche ufficiali dei biglietti della Lotteria Italia 2025. Segnala ondanews.it
Ragazzo autistico salernitano disegna i biglietti della Lotteria Italia 2025 - L'articolo Ragazzo autistico salernitano disegna i biglietti della Lotteria Italia 2025 proviene da OttoPagine. msn.com scrive