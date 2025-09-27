Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano “Art2night”, la notte bianca dell’arte, l’incontro con Cecilia Sala a Molte Fedi (domenica), la festa al Parco della Crotta in Città Alta, la festa di fine estate a Borgo Santa Caterina e la sagra della carbonara, gricia e cacio e pepe al Piazzale degli Alpini. Da annotare, inoltre, le visite al museo Bernareggi, il concerto del Quintetto Ottoni della Rai alla Sala Piatti (sabato), mostre e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 27 e domenica 28 settembre. BERGAMO SABATO 27 SETTEMBRE – Al Gres Art 671 la mostra “de bello. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Art2Night, Cecilia Sala, Crotta N’fest, mostre e carbonara: il week-end in città