Ars et Labor-Comacchiese 1-0 il derby al Mazza sorride ai biancazzurri
Allo stadio Mazza gli uomini di Di Benedetto hanno raccolto i tre punti, superando 1-0 la Comacchiese, avversaria già affrontata in Coppa Italia nel turno dello scorso 10 settembre, in una partita terminata a reti inviolate. A siglare il gol del determinante vantaggio biancazzurro è stato Gaetani. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: labor - comacchiese
Coppa Italia, l'Ars et Labor attende la Comacchiese al Mazza: info biglietti
Coppa Italia Eccellenza, derby al chiaro di luna: c'è Ars et Labor-Comacchiese - AGGIORNAMENTI
Ars et Labor, è una Coppa (Italia) insipida: contro la Comacchiese è solo 0-0 - LA CRONACA
ARS ET LABOR. I CONVOCATI NEL DERBY CON LA COMACCHIESE. SABATO TIFOSI OSPITI IN CURVA EST. Il Comunicato: https://www.ferrarasport.it/ars-et-labor-i-convocati-nel-derby-con-la-comacchiese-sabato-tifosi-ospiti-in-curva-est/ Vai su Facebook
Coppa Italia Eccellenza, derby al chiaro di luna: c'è Ars et Labor-Comacchiese - AGGIORNAMENTI https://ift.tt/nQ2Ro0Y https://ift.tt/BYwOy1r - X Vai su X
Rivoluzione Ars et Labor per il derby con la Comacchiese la diretta - Dagli 11 metri si presenta Gaetani, che tira sulla destra di Campi, bravo a intuire ma non a respingere. Da msn.com
L’Ars et Labor vince contro la Comacchiese, decide Gaetani - Ferrara L’Ars et Labor vince il derby al Mazza di fronte a circa 5mila tifosi, ma la Comacchiese esce dal campo tra gli applausi quantomeno per l’impegno e la voglia di tenere aperta una partita brutt ... msn.com scrive