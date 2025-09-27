Arrestato un ventenne accusato di aver stuprato una donna su un treno a Novara

Un 22enne è stato arrestato nei pressi della stazione dei pullman di Crotone per una violenza sessuale commessa in Piemonte. Il giovane era ricercato dal 22 settembre: il gip del Tribunale di Novara aveva emesso un'ordinanza di carcerazione dopo l'aggressione a una giovane donna avvenuta a bordo. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: arrestato - ventenne

Estorsione a luci rosse. Arrestato un ventenne che si era inventato tutto

Roma, ventenne ferito mentre tenta furto al supermercato: arrestato

Tenta la rapina e aggredisce gli agenti: arrestato un ventenne

Caltanissetta, ventenne arrestato dalla Polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale. Vai su Facebook

? Castellanza, accoltella la convivente alla schiena durante un litigio: arrestato ventenne http://dlvr.it/TN00mL #Castellanza #Arresto #ViolenzaDomestica #Giovani #Sicurezza - X Vai su X

“Arrestato per aggressione ma rilasciato senza cauzione”: in libertà il figlio della star di The Walking Dead” Norman Reedus, accusato di aver strangolato l’ex ragazza - Stando alle indiscrezioni riportate dal New York Post, Mingus Lucien Reedus avrebbe aggredito fisicamente la sua ex ragazza trentatreenne nel suo appartamento a Manhattan. Riporta ilfattoquotidiano.it

Ventenne violentata, arrestato un pregiudicato di 36 anni: si erano conosciuti sui social - Un pregiudicato italiano di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Donato Milanese, dove nei giorni scorsi è avvenuta l'aggressione. Riporta msn.com