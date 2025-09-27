Arrestato in Polonia il climber Leduc stava salendo su Varso Tower
Varsavia, 27 set. (askanews) - Il climber francese Titouan Leduc stava scalando la torre più alta dell'Unione europea, la Varso Tower, alta 310 metri, nella capitale polacca Varsavia, quando è stato arrestato dalla polizia. Il ventiquattrenne è stato fermato sul tetto dell'edificio, a 230 metri, prima di riuscire a raggiungere l'antenna alta 80 metri. È la prima volta che un climber tenta di scalare - a mani nude - la torre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
