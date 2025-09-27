Arrestato dopo la fuga Ruba bobine di rame ad Albinia I carabinieri lo scovano a Roma
GROSSETO È stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Prima Porta, ricercato da alcuni mesi anche dai carabinieri di Grosseto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Grosseto dopo un furto in un’azienda, da cui poi era scaturito un inseguimento e una sparatoria con i carabinieri di Orbetello. Il fatto risale al 2 maggio quando alcune persone erano entrate all’interno di un capannone industriale ad Albinia, rubando 12 bobine di cavo in rame. Dopo averle caricate su un furgone, l’uomo che è stato arrestato si era messo alla guida imboccando l’Aurelia in direzione Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: arrestato - dopo
Tania Bellinetti morta a Bologna dopo la caduta dal balcone, l’ex arrestato in Francia dopo la fuga: le accuse per Faiez Salmi, cosa non torna sul suicidio
Rosignano | Segue fino a casa un 45enne dopo una lite stradale e lo accoltella: 32enne arrestato
Casalbuttano: tormenta l’assistente sociale che ha seguito la sua ex dopo le violenze, arrestato
Fano, folle corsa a 160 km/h: 35enne arrestato dalla polizia dopo inseguimento e schianto a Marotta - facebook.com Vai su Facebook
Il trapper Baby Gang è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di una pistola in una camera d’hotel a Milano. A marzo era stato condannato a 2 anni e 9 mesi. Fonte: Ansa - X Vai su X
Arrestato dopo la fuga. Ruba bobine di rame ad Albinia. I carabinieri lo scovano a Roma - Era ricercato da alcuni mesi dopo aver tentato il colpo, i militari lo intercettarono sull’Aurelia e spararono alle gomme dell’auto. Scrive msn.com
Rubò rame, speronò auto dei Carabinieri e poi fuggì: arrestato dopo indagine accurate - I Carabinieri hanno arrestato un uomo responsabile di furto di rame da un'azienda di Albinia, in provincia di Grosseto ... Secondo grossetonotizie.com