arrestato dopo la fuga ruba bobine di rame ad albinia i carabinieri lo scovano a roma

GROSSETO È stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Prima Porta, ricercato da alcuni mesi anche dai carabinieri di Grosseto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Grosseto dopo un furto in un’azienda, da cui poi era scaturito un inseguimento e una sparatoria con i carabinieri di Orbetello. Il fatto risale al 2 maggio quando alcune persone erano entrate all’interno di un capannone industriale ad Albinia, rubando 12 bobine di cavo in rame. Dopo averle caricate su un furgone, l’uomo che è stato arrestato si era messo alla guida imboccando l’Aurelia in direzione Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

