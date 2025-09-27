Armato di bottiglie minaccia due agenti donne della Polizia locale di Monza | denunciato e portato al Cpr
Monza, 27 settembre 2025 – Intervento della polizia locale alla stazione di Monza: dopo le minacce armato di bottiglia, è stato fermato un 33enne. Accade tutto nel pomeriggio di mercoledì scorso quando due signore segnalano a una pattuglia della polizia locale, in servizio nei pressi della stazione ferroviaria, una lite particolarmente animata in corso nelle immediate vicinanze. Le due agenti della pattuglia, intervenute immediatamente, hanno trovato i contendenti impegnati in uno scontro violento. Uno dei due teneva in mano una bottiglia di vetro rotta, con la quale ha tentato di minacciare le agenti mentre cercavano di immobilizzarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: armato - bottiglie
RASSEGNA STAMPA INDECENTE Questa è la sintesi di come un giornale sardo ha descritto l’assassino e la povera vittima . E ci descrivono la qualità del vino e il costo delle bottiglie senza parole . Perché non avete s ritto che era un cocainomane assassino - facebook.com Vai su Facebook
Rapina in hotel: armato di spranga minaccia portiere e scappa con il bottino https://ift.tt/OeWqucK - X Vai su X
Minaccia gli agenti con una bottiglia rotta: Far West alla stazione di Monza - Monza shock: brandisce una bottiglia rotta e un coltellino in tasca, bloccato alla stazione dalle “eroine” della Locale ... Secondo mbnews.it
Minaccia due giovani con un'arma, denunciato - I Carabinieri della Stazione di Petrella Salto hanno deferito in stato di libertà un uomo di 82 anni, residente a Roma e proprietario di un’abitazione nel comune di Marcetelli, per il reato di ... Come scrive ilmessaggero.it