Ariosto in campo a Padova Obiettivo primo successo
Dopo la pausa dovuta agli impegni della nazionale, la Pallamano Ariosto Securfox torna in campo per la terza giornata del campionato di serie A1 femminile. La formazione ferrarese, stasera alle 20 affronta la trasferta di Padova contro la Pallamano Cellini, avversario decisamente alla portata delle ferraresi. Dopo le due sconfitte iniziali contro formazioni di livello decisamente superiore, per le ragazze di coach Mattia Melis si presenta la prima sfida alla portata, gara da affrontare con la necessaria determinazione, per conquistare i primi punti stagionali e abbandonare la scomoda quota zero in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ariosto - campo
Pallamano: al via la stagione dell’Ariosto. Prima giornata sul campo del Brixen
Torremaggiore: Puer Apuliae Tournament – 3ª Edizione Torna uno degli eventi più attesi per gli appassionati di basket giovanile! 11 settembre 2025 - ore 17:30 - Campo Basket Gino Strada, cortile Plesso San Giovanni Bosco, lato Via Ariosto Il torneo Und - facebook.com Vai su Facebook
Ariosto in campo a Padova. Obiettivo primo successo - Dopo la pausa dovuta agli impegni della nazionale, la Pallamano Ariosto Securfox torna in campo per la terza giornata del campionato di serie A1 femminile. Da msn.com
Via Ariosto e i due ponti chiusi al traffico: i lavori (da 600mila euro) dureranno tutta l'estate - Entrambi erano nella black list stilata da Palazzo Moroni ormai sette anni fa, quando a Genova crollò il Morandi. Da ilgazzettino.it