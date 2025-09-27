Arianna Meloni | 10 milioni di donne che lavorano è un grande risultato Ma vogliamo di più | un’Italia libera e che dia libertà a tutte

«Vogliamo un’Italia libera, un’Italia che dia libertà, opportunità alle donne, perché si possa scegliere se costruire una carriera, si possa scegliere se costruire una famiglia, che si possa scegliere se fare tutte e due, perché il lavoro non può essere un limite alle nostre aspirazioni. E sono state queste le politiche che abbiamo portato avanti quando siamo arrivati al governo della Nazione». Arianna Meloni lo ha ribadito nel corso del suo intervento al convegno “ Oltre il tetto di cristallo. Il lavoro delle donne”, promosso dal Dipartimento coordinamento enti locali di FdI a Firenze. Arianna Meloni: «Vogliamo un’Italia libera e che dia libertà a tutte le donne». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

