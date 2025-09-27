Arianna Meloni | 10 milioni di donne che lavorano è un grande risultato Ma vogliamo di più | un’Italia libera e che dia libertà a tutte

Secoloditalia.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Vogliamo un’Italia libera, un’Italia che dia libertà, opportunità alle donne, perché si possa scegliere se costruire una carriera, si possa scegliere se costruire una famiglia, che si possa scegliere se fare tutte e due, perché il lavoro non può essere un limite alle nostre aspirazioni. E sono state queste le politiche che abbiamo portato avanti quando siamo arrivati al governo della Nazione». Arianna Meloni lo ha ribadito nel corso del suo intervento al convegno “ Oltre il tetto di cristallo. Il lavoro delle donne”, promosso dal Dipartimento coordinamento enti locali di FdI a Firenze. Arianna Meloni: «Vogliamo un’Italia libera e che dia libertà a tutte le donne». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

arianna meloni 10 milioni di donne che lavorano 232 un grande risultato ma vogliamo di pi249 un8217italia libera e che dia libert224 a tutte

© Secoloditalia.it - Arianna Meloni: «10 milioni di donne che lavorano è un grande risultato. Ma vogliamo di più: un’Italia libera e che dia libertà a tutte»

In questa notizia si parla di: arianna - meloni

ARIANNA MELONI: AFFARI TUOI STA ANDANDO MOLTO BENE E SONO CONTENTA PER LUI

“Il governo italiano è un modello, Giorgia leader ascoltata in tutto il mondo”: il monologo di Arianna Meloni per elogiare la sorella

Mafia, FdI : “Lavoriamo per la verità su Paolo Borsellino”. Arianna Meloni: “Il nostro modello esportato in tutto il mondo”

Istat, nel secondo trimestre +226mila occupati sull'anno. Dati record al Sud, Meloni: «La strada è giusta» - Gli occupati over 50 superano per la prima volta quota 10 milioni: nel secondo trimestre del 2025 - Da ilmessaggero.it

Gli over 50 al lavoro superano per la prima volta i 10 milioni - Gli occupati over 50 superano per la prima volta quota 10 milioni: nel secondo trimestre del 2025 - Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Arianna Meloni 10 Milioni