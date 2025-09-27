Arezzo, 27 settembre 2025 – La conferenza stampa di Arezzo Wave 2025, con Mauro Valenti, presidente FAWI e Lorenzo Cinatti direttore della fondazione Guido d'Arezzo, (partner dell'evento con Comune di Arezzo e Regione Toscana ) si è rivelata un momento straordinario di partecipazione ed energia. Tanti ragazzi hanno voluto esserci, con entusiasmo e voglia di collaborare, insieme a diverse associazioni di Arezzo che prenderanno parte al festival del 3 e 4 ottobre. Protagonisti assoluti i The Millers di Sansepolcro, vincitori delle finali regionali toscane: un gruppo speciale, perché composto interamente da minorenni, con il musicista più giovane nato nel 2011!. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo Wave 2025, in arrivo libro&festival