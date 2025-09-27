Arezzo primo posto da conservare Arriva il Carpi serve un approccio convincente
"Dobbiamo trovare un compromesso" aveva detto Bucchi al termine della partita di martedì. Il riferimento era alle difficoltà di approccio alla gara, venute a galla in sequenza contro Juventus Next Gen, Guidonia e Pianese, e alla veemente reazione dei secondi tempi, con gli avversari messi alle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Napoli-Arezzo, primo test stagionale per Conte: esordio per De Bruyne e i nuovi acquisti
LIVE – Napoli-Arezzo, calcio d’inizio alle ore 18: il primo undici titolare scelto da mister Conte
Napoli-Arezzo 0-1 (primo tempo): Lang bene ma poi causa il rigore, De Bruyne l’unico a tirare in porta
1997-98. SERIE C2 .AREZZO-VITERBESE= 4-0 Reti di BAIOCCHI, BALDUCCI,BARNI e FIRLI. Nelle foto : la rete di MATTEO BAIOCCHI che sblocca il risultato al primo minuto. #amarantomuseostoriadellarezzocalcio #usarezzo1923 #arezzo #ArezzoCalcio #
Arezzo, primo posto da conservare. Arriva il Carpi, serve un approccio convincente - Dopo i primi tempi esitanti delle ultime uscite, Bucchi vuole un impatto forte sulla gara per conquistare i tre punti e restare in vetta. Da arezzonotizie.it
Arezzo, stasera conta tanto. Arriva il Guidonia, c'è il primo posto da consolidare - Gli amaranto a caccia della quinta vittoria iniziale consecutiva, record che risale all'annata 2003- Riporta today.it