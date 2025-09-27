Arezzo primo posto da conservare Arriva il Carpi serve un approccio convincente

"Dobbiamo trovare un compromesso" aveva detto Bucchi al termine della partita di martedì. Il riferimento era alle difficoltà di approccio alla gara, venute a galla in sequenza contro Juventus Next Gen, Guidonia e Pianese, e alla veemente reazione dei secondi tempi, con gli avversari messi alle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

arezzo primo posto conservareArezzo, primo posto da conservare. Arriva il Carpi, serve un approccio convincente - Dopo i primi tempi esitanti delle ultime uscite, Bucchi vuole un impatto forte sulla gara per conquistare i tre punti e restare in vetta. Da arezzonotizie.it

