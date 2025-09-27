Arezzo - Carpi 3-1 | Sall illude i biancorossi rimonta amaranto nella ripresa
Il Carpi combatte, se la gioca quasi ad armi pari pure ad Arezzo, passa in vantaggio, subisce la rimonta, va vicino al pari ma alla fine perde 3-1 e recrimina pure per qualche decisione degli arbitri. Al "città di Arezzo" finisce con la seconda sconfitta di fila per i biancorossi ed ancora contro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Arezzo-Carpi 3-1, ancora una rimonta vincente degli amaranto - Arezzo, 27 settembre 2025 – Contro il Carpi l’Arezzo vince, ancora una volta in rimonta, e risponde ai successi di Ravenna e Ascoli. Scrive lanazione.it
