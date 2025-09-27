Arezzo, 27 settembre 2025 – Contro il Carpi l’Arezzo vince, ancora una volta in rimonta, e risponde ai successi di Ravenna e Ascoli. Tutto invariato, quindi, in vetta, con gli amaranto che rimangono in testa al pari dei giallorossi e con un punto di margine sul Picchio. È servito, anche stavolta, uno schiaffo per svegliare l’Arezzo, che ha avuto il merito di trovare ben presto il pari e di ribaltare la gara nella ripresa, complice una perla di Tavernelli e l’acuto finale di Varela. Per la sfida agli emiliani l’Arezzo, finalmente, sfodera la maglia amaranto per la prima volta. In campo, Bucchi schiera l’undici tipo, con il rientro di Venturi, Gilli, Renzi, Mawuli e Tavernelli tra i titolari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo-Carpi 3-1, ancora una rimonta vincente degli amaranto