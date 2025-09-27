Arena Fogliano arriva l' interrogazione in Consiglio comunale
Sull’Arena Fogliano arriva un’interrogazione di Consiglio comunale. È stata presentata dal gruppo consiliare di Latina bene comune, in merito alla struttura che questa estate, a Capoportiere, ha ospitato diversi eventi.L’interrogazione, rivolta al sindaco e agli assessori, arriva dopo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
“Gianluca Vacchi se ne è andato. Siamo Sconvolti”: salta la serata alla Fogliano Arena
Niente serata col dj Gianluca Vacchi. L’annuncio degli organizzatori: “Se ne è andato. Siamo sconvolti”. Annullato l’evento in programma sabato alla Fogliano Arena
Violazioni paesaggistiche: c'è un'inchiesta sull'Arena Fogliano
