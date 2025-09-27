Area della stazione | Educatori di strada e più telecamere
Arrivano fondi per la zona più discussa e problematica della città, l’area attorno alla stazione ferroviaria, teatro ormai da troppo tempo di agguati, atti teppistici e assalti specie nelle ore serali che hanno creato un clima di paura e tensione. La Regione ha dato il via libera all’accordo di programma con il Comune di Cesena per la realizzazione del progetto ’Oltre Stazione’, che prevede un intervento di prevenzione integrata concentrato nelle zone di cornice al centro storico e di cerniera come la barriera e la zona Cubo-stazione, e nelle zone più periferiche quali il parco Iqbal Masih e il centro commerciale Montefiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
