Aqua Film Festival | la decima edizione a Tropea dal 2 al 4 ottobre 2025
La “Perla della Calabria” si prepara ad accogliere, dal 2 al 4 ottobre 2025, la decima edizione dell’Aqua Film Festival, diretto da Eleonora Vallone, che quest’anno avrà come filo conduttore il tema “Aqua & Mito”. L’evento, in programma presso l’ Auditorium Santa Chiara dalle 16:00 alle 20:00, unisce cinema, ambiente, cultura, sport e tradizioni per valorizzare la Costa degli Dei e il patrimonio naturale e storico della Calabria. Un festival che valorizza il territorio. L’iniziativa punta a promuovere Tropea e la sua costa attraverso cortometraggi, anche realizzati con smartphone, capaci di raccontare miti, bellezze naturali, storia e tradizioni locali. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: aqua - film
Aqua Film Festival a Tropea (VV) dal 2 al 4 ottobre 2025 la decima edizione
Si tiene per la prima volta a Tropea (Vibo Valentia) dal 2 al 4 ottobre 2025 l'Aqua Film Festival, diretto da Eleonora Vallone, alla sua decima edizione, dedicata quest'anno al tema Aqua & Mito. L'evento, che si terrà dalle ore 16:00 alle 20:00, presso l’Auditoriu - facebook.com Vai su Facebook
Aqua Film Festival a Tropea (VV) dal 2 al 4 ottobre 2025 la decima edizione - Aqua Film Festival Tropea 2 – 4 ottobre 2025 Decima Edizione Acqua e Mito sulla Costa degli Dei: cultura, arte, ambiente, storia, tradizioni e sport Si ... Lo riporta romadailynews.it
Storia, tradizioni e arte: tutto pronto a Tropea per l’Aqua film festival - La conferenza di presentazione si svolgerà il 26 settembre nell’aula magna dell’Istituto Galluppi ... ilvibonese.it scrive