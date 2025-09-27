Aqua Film Festival | la decima edizione a Tropea dal 2 al 4 ottobre 2025

Spettacolo.periodicodaily.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La “Perla della Calabria” si prepara ad accogliere, dal 2 al 4 ottobre 2025, la decima edizione dell’Aqua Film Festival, diretto da Eleonora Vallone, che quest’anno avrà come filo conduttore il tema “Aqua & Mito”. L’evento, in programma presso l’ Auditorium Santa Chiara dalle 16:00 alle 20:00, unisce cinema, ambiente, cultura, sport e tradizioni per valorizzare la Costa degli Dei e il patrimonio naturale e storico della Calabria. Un festival che valorizza il territorio. L’iniziativa punta a promuovere Tropea e la sua costa attraverso cortometraggi, anche realizzati con smartphone, capaci di raccontare miti, bellezze naturali, storia e tradizioni locali. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

aqua film festival la decima edizione a tropea dal 2 al 4 ottobre 2025

© Spettacolo.periodicodaily.com - Aqua Film Festival: la decima edizione a Tropea dal 2 al 4 ottobre 2025

In questa notizia si parla di: aqua - film

Aqua Film Festival a Tropea (VV) dal 2 al 4 ottobre 2025 la decima edizione

Aqua Film Festival a Tropea (VV) dal 2 al 4 ottobre 2025 la decima edizione - Aqua Film Festival Tropea 2 – 4 ottobre 2025 Decima Edizione Acqua e Mito sulla Costa degli Dei: cultura, arte, ambiente, storia, tradizioni e sport Si ... Lo riporta romadailynews.it

aqua film festival decimaStoria, tradizioni e arte: tutto pronto a Tropea per l’Aqua film festival - La conferenza di presentazione si svolgerà il 26 settembre nell’aula magna dell’Istituto Galluppi ... ilvibonese.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Aqua Film Festival Decima