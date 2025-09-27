Aqua Film Festival | la decima edizione a Tropea dal 2 al 4 ottobre 2025

La “Perla della Calabria” si prepara ad accogliere, dal 2 al 4 ottobre 2025, la decima edizione dell’Aqua Film Festival, diretto da Eleonora Vallone, che quest’anno avrà come filo conduttore il tema “Aqua & Mito”. L’evento, in programma presso l’ Auditorium Santa Chiara dalle 16:00 alle 20:00, unisce cinema, ambiente, cultura, sport e tradizioni per valorizzare la Costa degli Dei e il patrimonio naturale e storico della Calabria. Un festival che valorizza il territorio. L’iniziativa punta a promuovere Tropea e la sua costa attraverso cortometraggi, anche realizzati con smartphone, capaci di raccontare miti, bellezze naturali, storia e tradizioni locali. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

