Aqua Film Festival a Tropea VV dal 2 al 4 ottobre 2025 la decima edizione

Aqua Film Festival Tropea 2 – 4 ottobre 2025 Decima Edizione Acqua e Mito sulla Costa degli Dei: cultura, arte, ambiente, storia, tradizioni e sport Si tiene per la prima volta a Tropea (Vibo Valentia) dal 2 al 4 ottobre 2025 l’ Aqua Film Festival, diretto da Eleonora Vallone, alla sua decima edizione, dedicata quest’anno al tema Aqua & Mito. L’evento, che si terrà dalle ore 16:00 alle 20:00, presso l’ Auditorium Santa Chiara di Tropea, intende promuovere il territorio, l’arte, la cultura e lo sport, occasione unica per raccontare, anche con un breve video realizzato con il proprio smartphone, i luoghi più amati della Calabria nella zona della Costa degli Dei, e la sua natura, le tradizioni, i prodotti, i miti, la storia e la bellezza del territorio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Aqua Film Festival a Tropea (VV) dal 2 al 4 ottobre 2025 la decima edizione

In questa notizia si parla di: aqua - film

Si tiene per la prima volta a Tropea (Vibo Valentia) dal 2 al 4 ottobre 2025 l'Aqua Film Festival, diretto da Eleonora Vallone, alla sua decima edizione, dedicata quest'anno al tema Aqua & Mito. L'evento, che si terrà dalle ore 16:00 alle 20:00, presso l'Auditoriu

