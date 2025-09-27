Appicca incendio che devasta bosco e si ustiona | arrestato un 77enne

Un uomo di 77 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di essere stato il responsabile di un incendio che lo scorso 25 settembre aveva devastato un bosco in località "Timpa del Salto" a Belvedere Spinello (Crotone). I militari durante un servizio di pattugliamento, avevano notato una. 🔗 Leggi su Today.it

