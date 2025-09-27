"Adesso si cominciano a capire i motivi dietro l’aumento della Tari che ha recentemente colpito i commercianti spezzini, con impennate del 20-30% rispetto allo scorso anno. All’inizio qualcuno, dall’amministrazione, ha tentato di scaricare la responsabilità su enti sovraordinati o esterni. In realtà pare che sia stata una precisa volontà da parte del Comune della Spezia che, rispetto a una prima previsione di tariffazione Taric sugli appartamenti ammobiliati a uso turistico maggiore rispetto al passato, ha poi deciso di spostare la gran parte di quel peso sui commercianti spezzini, dandogli una mazzata". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Appartamenti turistici graziati sul fronte Taric: "Frenetica caccia ai soldi"