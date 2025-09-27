Apparat torna live in Italia con la band per presentare in anteprima il nuovo album A Hum Of Maybe
APPARAT Annuncia il ritorno con la sua band al completo per presentare in anteprima il nuovo album “A Hum Of Maybe” *** Un tour europeo con due date in Italia: 15 aprile 2026 – Milano @ Alcatraz 16 aprile 2026 – Roma @Auditorium Parco della Musica *** I biglietti sono disponibili in prevendita ai seguenti link: Milano: https:link.dice.fmnaefd5229977 Roma: https:www.ticketone.itartistapparat APPARAT annuncia il suo ritorno dal vivo con la band al completo per presentare in anteprima il nuovo album A Hum Of Maybe: un tour che toccherà club e location speciali in tutta Europa, arrivando in Italia il 15 aprile all’Alcatraz a MILANO e il 16 aprile all’Auditorium Parco della Musica a ROMA. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
