Anziana scippata della borsa e trascinata per metri a Pompei presi i due rapinatori

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Individuati i presunti responsabili dello scippo ad una donna di Pompei, avvenuto il 3 luglio; nella circostanza la donna, ultraottentenne, era stata trascinata per metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

