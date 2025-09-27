Antifa inserito nella lista dei gruppi terroristici | Orban segue l’esempio di Trump e firma il decreto per l’Ungheria
Il premier ungheres e Viktor Orbán ha mantenuto la promessa di colpire il movimento Antifa, seguendo l’esempio di Donald Trump negli Stati Uniti. Nella giornata di ieri Budapest ha pubblicato una nuova lista di organizzazioni e individui etichettati come “terroristi”, che prevede sanzioni come il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, restrizioni sulle transazioni finanziarie, oltre a divieti di ingresso e possibili espulsioni. Orban: “Non sono attivisti ma una rete terroristica”. In questa prima fase l’Ungheria ha inserito soltanto due realtà: un gruppo Antifa non meglio specificato e il collettivo di estrema sinistra tedesco Hammerbande, accusato dalla procura federale tedesca di aver partecipato ad aggressioni contro presunti estremisti di destra a Budapest nel febbraio 2023. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: antifa - inserito
Roma Antifascista - facebook.com Vai su Facebook
Trump ha designato il movimento di estrema sinistra Antifa come «organizzazione di terrorismo interno» - Il presidente statunitense Donald Trump lunedì ha firmato un ordine esecutivo che definisce Antifa (contrazione di anti fascist) «organizzazione di terrorismo interno». Lo riporta ilpost.it
Omicidio Charlie Kirk, Trump condanna Antifa: “designati come pericolosa organizzazione terroristica” - L’FBI sta vagliando la possibilità che alcuni gruppi LGBTQI+ e di estrema sinistra possano essere, in qualche modo, collegati alla figura di Tyler ... Segnala strettoweb.com