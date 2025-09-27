Il premier ungheres e Viktor Orbán ha mantenuto la promessa di colpire il movimento Antifa, seguendo l’esempio di Donald Trump negli Stati Uniti. Nella giornata di ieri Budapest ha pubblicato una nuova lista di organizzazioni e individui etichettati come “terroristi”, che prevede sanzioni come il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, restrizioni sulle transazioni finanziarie, oltre a divieti di ingresso e possibili espulsioni. Orban: “Non sono attivisti ma una rete terroristica”. In questa prima fase l’Ungheria ha inserito soltanto due realtà: un gruppo Antifa non meglio specificato e il collettivo di estrema sinistra tedesco Hammerbande, accusato dalla procura federale tedesca di aver partecipato ad aggressioni contro presunti estremisti di destra a Budapest nel febbraio 2023. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Antifa inserito nella lista dei gruppi terroristici”: Orban segue l’esempio di Trump e firma il decreto per l’Ungheria